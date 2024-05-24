The Washington Post: Украина перестала использовать некоторые виды высокотехнологичного оружия из-за российских помех

Украинским военным пришлось отказаться от использования некоторых видов американского высокотехнологичного оружия, поскольку показатели их эффективности резко упали из-за действия российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет The Washington Post со ссылкой на источники в военном руководстве Украины и конфиденциальные отчеты.

Как уточняет издание, российские военные глушат системы наведения современного западного оружия, например, артиллерийских снарядов Excalibur с GPS-наведением и ракетных систем HIMARS. Так, украинские военные отказались от использования снарядов Excalibur после того, как их эффективность за несколько месяцев снизилась до менее чем 10% попаданий в цель, пишет WP.

Подобное случилось и с комплексами HIMARS, которые в первый год войны успешно поражали склады боеприпасов и командные пункты за линией фронта. «Все закончилось. Россияне развернули средства РЭБ, отключили спутниковые сигналы, и HIMARS стали совершенно неэффективны. Эта неэффективность привела к тому, что все чаще для поражения менее приоритетных целей стали использовать очень дорогие снаряды», — рассказал высокопоставленный украинский военный.

Как пишет издание, сложившаяся ситуация подорвала способность Украины защищать свою территорию и заставило украинских чиновников срочно обратиться за помощью к Пентагону, чтобы производители модернизировали оружие.

При этом собеседники WP на условиях анонимности рассказали, что после того, как Украина сообщила о проблеме со снарядами Excalibur, США просто прекратили их поставки. В то же время производитель комплексов предоставил патч, благодаря которому Украина смогла продолжить их использовать.

Представитель министерства обороны США в комментарии изданию также отметил, что Пентагон знал, что некоторые высокоточные боеприпасы не справятся с российской РЭБ, поэтому США работали с Украиной над оттачиванием тактики и техники их применения.

В Минобороны Украины заявили, что регулярно сотрудничают с Пентагоном, а также напрямую общаются с производителями оружия. «Мы тесно сотрудничаем с Пентагоном по этим вопросам. В случае возникновения технических проблем мы оперативно информируем наших партнеров для принятия необходимых мер по их своевременному решению», — заявили в ведомстве.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что в первый день российского наступления в Харьковской области у ВСУ вышли из строя терминалы Starlink, которые они используют для связи на передовой. Украинские военнослужащие рассказали изданию, что утром 10 мая они потеряли связь с дронами из-за радиоэлектронных помех с российской стороны. Издание утверждало, что подобный сбой в работе терминалов Starlink произошел впервые с начала войны.

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