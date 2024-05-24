Кадыров предложил назначить Магомеда Даудова на пост главы правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил назначить бывшего спикера парламента республики Магомеда Даудова на пост председателя правительства региона.

«В ходе расширенного совещания кабинета министров я представил дорогого брата Магомеда Даудова на должность председателя правительства Чеченской республики. <…> С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма, я уверен, что депутаты всецело поддержат кандидатуру Магомеда Хожахмедовича», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава республики подчеркнул, что Даудов займет пост «после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте». При этом он уже поздравил своего соратника с новой должностью.

Кадыров также сообщил, что наградил бывшего руководителя правительства Муслима Хучиев, который стал помощником премьер-министра России, высшим региональным званием Героя Чечни.

Магомед Даудов, известный под прозвищем Лорд, считается одним из ближайших сподвижников Рамзана Кадырова, также его называли вторым по влиятельности человеком в Чечне. 15 мая стало известно, что он ушел с поста председателя парламента республики, который он занимал с 2015 года.

Перестановки во власти в Чечни происходят на фоне сообщений о болезни Рамзана Кадырова. В апреле «Новая газета Европа» выпустила расследование о том, что Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы». По информации журналистов, в администрации президента России начали «разрабатывать сценарий на случай вынужденной смены власти» в республике.

Расследование «Новой газеты Европа»

«Новая газета Европа»: Рамзану Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» В Кремле якобы ищут замену главе Чечни. Кандидат — командир спецназа Апти Алаудинов

Расследование «Новой газеты Европа»

«Новая газета Европа»: Рамзану Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» В Кремле якобы ищут замену главе Чечни. Кандидат — командир спецназа Апти Алаудинов