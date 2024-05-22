Жителя Казани приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за несостоявшийся поджог военкомата. Защита считает дело провокацией ФСБ

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы жителя Казани Михаила Балабанова по делу о несостоявшемся поджоге военкомата, сообщает правозащитный проект «Зона солидарности».

Суд признал Балабанова виновным по статье о подготовке к теракту (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК). Первые два года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строго режима. Сторона обвинения просила приговорить казанца к девяти годами лишения свободы.

Балабанова задержали в декабре 2022 года. По версии следствия, он вступил в сговор с сотрудником украинской разведки и готовил поджог военкомата в городе Невинномысск в Ставропольском крае, куда он переехал после начала мобилизации.

Как пишет «Медиазона», в суде стало известно, что в 2022 году Балабанов получил повестку из военкомата. Тогда он обратился за помощью в украинский проект «Хочу жить», после чего с ним связался пользователь телеграма под ником «Бен», который, как считает защита, был сотрудником ФСБ.

«Зона солидарности» писала, что «Бен» обещал помочь Балабанову избежать мобилизации в обмен на выполнение нескольких «заданий». В частности, он сказал казанцу уехать в Невинномысск, а позднее — купить предметы из списка, включая бензин, машинное масло, охотничьи спички, пенопласт. При этом правозащитники подчеркивают, что речи о поджоге военкомата тогда не было. Сам Балабанов рассказывал, что деньги на эти цели ему передал «Бен» — они лежали в подъезде в пачке сигарет.

В день задержания Балабанов пришел к военкомату, чтобы по заданию «Бена» снять на видео мобилизованных и военную технику, однако там его уже ждали сотрудники правоохранительных органов. «Зона солидарности» также отмечает, что материалах дела были представлены сообщения, который ни «Бен», ни Балабанов не писали. В частности, в одном из них казанец якобы согласился совершить поджог военкомата.

Балабанов частично признал вину. В своем последнем слове он подчеркнул, что не отрицает совершения конкретных действий, но отказывается признавать их приготовлением к теракту.

«Я признаю, что вел переписку с неким Беном. Признаю, что приехал из Казани в Невинномысск. Признаю, что купил все те предметы, которые мне сказали приобрести. Я никогда и никого не собирался убивать, не собирался устраивать взрыва или поджога в военкомате, или где-то еще. Я не планировал и не давал своего согласия на участие в таких действиях. Если бы до этого дошло, я бы отказался», — сказал Балабанов.

Главные события дня

Война Восемьсот девятнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Восемьсот девятнадцатый день. Онлайн «Медузы»