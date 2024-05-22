Студенты потребовали снять со здания МГУ мемориальную доску философу Ивану Ильину

Студенты МГУ запустили петицию с требованием убрать со стены здания Института стран Азии и Африки на Моховой улице в Москве памятную доску в честь философа Ивана Ильина, который симпатизировал итальянским фашистам и немецким национал-социалистам. Петицию опубликовали на сайте Change.org еще 22 апреля. Внимание на нее обратило издание «Гроза».

Авторами документа называются студенты, аспиранты, преподаватели, выпускники МГУ, а также общественное движение «Левое право». На данный момент петицию подписали более 1300 человек.

«Далеко не все знают, но в самом центре Москвы, в двух шагах от Кремля и на одной с Государственной Думой улице Моховой, на стене здания Института стран Азии и Африки МГУ в 2008 году была открыта мемориальная доска в память о философе и — по совместительству — видном идеологе фашизма Иване Ильине, одна из работ которого так и называется — „О русском фашизме“, — говорится в заявлении студентов. — Мы полагаем недопустимым сохранение указанной памятной доски в университете, множество студентов и преподавателей которого сражались против фашистов на стороне наших предков — на нашей стороне — против немецко-фашистских захватчиков, которых поддерживал Ильин. Мы требуем снять мемориальную доску, посвященную Ивану Ильину, чтобы тем самым Московский государственный университет продемонстрировал достойный пример борьбы с пропагандой идеологии фашизма!»

В начале апреля 2024 года студенты Российского государственного гуманитарного университета запустили петицию против создания в вузе Высшей политической школы имени Ивана Ильина. Этот учебно-научный центр возглавил философ и политолог , консультирующий Кремль по идеологическим вопросам. Петицию подписали более 30 тысяч человек. Кроме того, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков просил проверить труды Ильина на «реабилитацию нацизма» и оценить законность создания подобной школы в РГГУ. Ивана Ильина неоднократно цитировал и называл в числе наиболее близких ему философов Владимир Путин.

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