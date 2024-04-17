В Госдуме попросили проверить на «реабилитацию нацизма» работы философа Ивана Ильина, в честь которого назвали политическую школу в РГГУ

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков потребовал оценить законность создания в стенах Российского государственного гуманитарного университета Высшей политической школы имени философа Ивана Ильина, которую возглавил . Копию обращения парламентария в министерство образования и Генпрокуратуру РФ опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости».

В документе Исаков пишет, что взгляды Ивана Ильина, в честь которого назвали учебно-научный центр РГГУ, подпадают под статью УК «Реабилитация нацизма», поскольку философ открыто называл себя фашистом, приветствовал приход к власти Адольфа Гитлера и одобрял политику Бенито Муссолини. Исаков перечислил несколько работ Ильина, которые могут нарушать закон и требуют проверки.

«Сегодня наша страна на всех фронтах борется с проявлением фашизма и национализма. И данная борьба должна быть последовательна. У фашизма не может быть оттенков или национальностей. Нет украинского, немецкого фашизма — это все одно. Критикуя Степана Бандеру, мы не можем обелять Ивана Ильина», — пишет депутат.

Высшая политическая школа имени Ивана Ильина была учреждена в РГГУ с июля 2023 года. Владимир Путин неоднократно цитировал и называл Ивана Ильина в числе наиболее близких ему философов.

Ранее против создания учебно-научного центра имени Ильина выступили студенты РГГУ. Они запустили петицию на сайте Change.org, которую к настоящему времени подписали уже более 15 тысяч человек. Ректор РГГУ Александр Безбородов в ответ заявлял, что петиция была опубликована «в интересах украинских спецслужб». Александр Дугин также связал кампанию против возглавляемого им учебно-научного центра с Украиной, заявив, что ее инициировали те же силы, которые .