СБУ возбудила дело против украинского продюсера Юрия Бардаша, «призывавшего к захвату Киева и Харькова»

Служба безопасности Украины (СБУ) продюсеру и музыканту Юрию Бардашу, который, по версии следствия, «сбежал в Россию и призывает к захвату Киева и Харькова».

В СБУ заявили, что Бардаш оправдывает вторжение российских войск в Украину, публикует «антиукраинские сообщения» в своем телеграм-канале, а также «повторяет тезисы российской пропаганды» в ютьюб-эфирах.

«Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу агрессора», — заявили в СБУ.

Бардаша подозревают по статьям о публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению границ Украины, пропаганде войны и оправдании вооруженной агрессии РФ. Расследование ведут сотрудники СБУ в Винницкой области.

Юрий Бардаш — уроженец Луганской области Украины. Музыкант публично поддержал вторжение войск РФ. После начала полномасштабной войны Бардаш уехал из Украины в Грузию, а затем — в Россию. Бардаш сообщил в январе 2024 года, что получил гражданство РФ.

Юрий Бардаш как продюсер работал с группами Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и певицей Луной. Бардаш с 2018 года выступает сольно как Youra.

Юрий Бардаш не комментировал претензии Службы безопасности Украины. После выхода пресс-релиза СБУ Бардаш устроил в телеграм-канале опрос о своих волосах. «Украинской прессе я нравлюсь больше лысым, а мне нравится шевелюра». Музыкант предложил участникам голосования два ответа на выбор: «ШевелЮра» и «Лысый».

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