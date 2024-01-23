Музыкальный продюсер Юрий Бардаш получил российское гражданство

Украинский продюсер Юрий Бардаш, работавший с группами Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и певицей Луной, получил российское гражданство. Фотографию с паспортом РФ Бардаш опубликовал в своем телеграм-канале.

О намерении получить гражданство РФ и заодно, по рекомендации священника из монастыря в Печорах, сменить имя с Юрия на Георгий, Бардаш рассказывал еще в сентябре 2022 года.

Юрий Бардаш, родившийся на территории Луганской области Украины, публично поддержал вторжение войск РФ. После начала полномасштабной войны Бардаш уехал из Украины в Грузию, а затем перебрался в Россию.

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