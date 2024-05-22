Представитель министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Россия 16 мая вывела на орбиту противоспутниковый аппарат. Об этом представитель Пентагона сообщил в ходе брифинга 21 мая.

«Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник. По нашим оценкам, это, вероятно, противокосмическое оружие, предположительно способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите», — сказал Райдер, отвечая на просьбу прокомментировать недавнее заявление представителя США в ООН.

По словам представителя Пентагона, Россия вывела аппарат на ту же орбиту, где находится американский правительственный спутник. Райдер отметил, что, по оценкам США, новый российский аппарат по техническим характеристикам схож с оружием, развернутым в 2019 и 2022 годах.

Заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд 20 мая обвинил Россию в запуске на низкую околоземную орбиту спутника, который, по мнению Вашингтона, способен атаковать другие спутники. Вуд сделал такое заявление на заседании Совета безопасности ООН, на котором отклонили подготовленный Россией проект резолюции о предотвращении размещения любого оружия в космосе.

«Роскосмос» сообщил утром 17 мая (когда в США было 16 мая), что с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами на борту — какими именно, не уточнялось.

Обновление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона, сказал, что Россия действует в соотвествии с международным правом и ничего не нарушает. По его словам, Москва выступала за запрет оружия в космосе, но эти инициативы отвергли, в том числе США.

По информации американской разведки, Россия собирается разместить ядерное оружие в космосе. Телеканал CNN сообщал в феврале, что, по данным разведки, Россия разрабатывает ядерное космическое оружие, которое при взрыве создаст мощный электромагнитный импульс, способный вывести из строя спутники. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби утверждал, что РФ разрабатывает противоспутниковое оружие, но пока оно находится на стадии разработки и не представляет угрозы. По данным газеты The New York Times, США просили Китай и Индию отговорить Россию от размещения ядерного оружия в космосе. В Кремле называли публикации о планах России разместить оружие в космосе «уловкой» Белого дома.

Россия в апреле заблокировала в Совбезе ООН резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе.

К каким последствием приведет размещение ядерного оружия в космосе — обсуждаем в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды США считают, что Россия готовится разместить ядерное оружие в космосе. Так не делали даже во время холодной войны. Почему это бессмысленно и опасно? 00:00 38:52