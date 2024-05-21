Совбез ООН отклонил резолюцию России о запрете оружия в космосе. Представитель США обвинил РФ в разработке спутника с ядерным устройством

Совет безопасности ООН отклонил подготовленный Россией проект резолюции о предотвращении размещения любого вида оружия в космосе, сообщает Reuters.

Документ не набрал необходимых девяти голосов. Его поддержали семь стран, в том числе Китай и сама РФ, против выступили также семь стран, среди которых — США, Франция и Великобритания. Швейцария воздержалась от голосования. Резолюция считается принятой, если за нее поданы голоса девяти членов Совбеза и ни один из постоянных членов не наложил вето.

Российская резолюция призывала все государства принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космосе. Там говорилось о действиях, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве, уточняет РИА Новости.

Reuters напоминает, что Россия представила свой проект резолюции после того, как в апреле наложила вето на подготовленный США документ, в котором содержался призыв предотвратить гонку вооружений в космосе.

«Мы здесь сегодня потому, что Россия стремится отвлечь внимание мировой общественности от разработки нового спутника с ядерным устройством», — заявил перед голосованием заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд. Он также обвинил РФ в запуске на низкую околоземную орбиту спутника, который, по мнению Вашингтона, «скорее всего, является.противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите».

Постпред России в ООН Василий Небензя в ответ на это заявил: «Я даже не совсем понял, о чем он говорит». После голосования он сказал, что западные страны, проголосовавшие против резолюции, «окончательно сбросили с себя маски, саморазоблачились и предстали перед нами теми, кем они являются на самом деле». По его мнению, голосование показало «водораздел между теми, кто стремится к мирному освоению космоса, и теми, кто ведет дело к его милитаризации».

В апреле Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе, подготовленный США и Японией. Резолюцию поддержали 13 из 15 стран — участниц Совбеза ООН. Китай воздержался от голосования. Авторы резолюции призывали не разрабатывать ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли. В ней также содержался призыв «активно содействовать достижению цели мирного использования космического пространства и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве».

Власти США опасаются, что Россия готовится разместить ядерное оружие в космосе. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби утверждал, что РФ разрабатывает противоспутниковое оружие. По его словам, оружие находится на стадии разработки и пока не представляет непосредственной угрозы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл публикации о планах Москвы разместить ядерное оружие в космосе очередной «уловкой» Белого дома.

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