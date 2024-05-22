Минобороны предложило уточнить российскую границу в Балтийском море. В МИД Литвы назвали это «провокацией с целью запугать соседние страны»

Продолжение Минобороны удалило проект постановления об уточнении российской границы в Балтийском море

Минобороны РФ разработало проект постановления правительства, которое установит обновленный перечень точек, от которых отмеряется ширина территориальных вод у материкового побережья и островов России в Балтийском море. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В описании проекта постановления говорится, что действующий сейчас перечень географических координат точек был утвержден в 1985 году и требует изменений по нескольким причинам. В частности, РФ в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территории РФ, «что в свою очередь не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод Российской Федерации». Действующий перечень также «не учитывает практику установления прямых исходных линий других государств».

Минобороны также отмечает, что географические координаты точек были определены по морским навигационным картам мелкого масштаба, составленным по материалам работ середины XX века и «не в полной мере соответствуют современной географической обстановке».

Новую систему прямых исходных линий ведомство предложило установить в восточной части Финского залива, а также в районе городов Балтийск и Зеленоградск. Это позволит «использовать соответствующие акваторию как внутренние морские воды Российской Федерации».

«Для обеспечения навигационной безопасности мореплавания будут скорректированы и переизданы государственные морские навигационные карты соответствующих масштабов», — говорится в описании проекта.

МИД Литвы назвал предложение Минобороны РФ «преднамеренной, целенаправленной провокацией с целью запугать соседние страны и их общества».

«Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России угрожает безопасности ее соседей и Европы в целом. Сегодня Литва приглашает представителя России для получения исчерпывающих объяснений и координирует свои ответные действия с партнерами», — приводит заявление ведомства Delfi.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен напомнила, что изменение морских границ регулируется Конвенцией ООН по морскому праву, участницей которой является Россия. «Стоит напомнить, что создание путаницы также является элементом гибридного влияния. Финляндия такому ходу дел не удивлена», — написала она в соцсети X. Позже на пресс-конференции Валтонен добавила, что Финляндия не видит в действиях РФ провокации.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что власти страны видели информацию из российских СМИ, касающуюся определения морских границ в Финском заливе. «Правительство внимательно следит за ситуацией. Россия не связывалась с Финляндией по этому вопросу. Мы будем действовать как и всегда: рассудительно и опираясь на факты», — заявил он.

Днем 22 мая российские агентства «Интерфакс», РИА Новости и ТАСС практически одновременно выпустили новость о том, что Россия не собирается пересматривать линию государственной границы на Балтике. Они ссылались на «военно-дипломатический источник».

«Никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы Российской Федерации не было и нет», — сказал собеседник агентств.

Обновление. В Кремле заявили, что политической подоплеки в инициативе Минобороны РФ по Балтике нет. «Вы видите, насколько эскалирует напряженность, уровень конфронтации, особенно в балтийском регионе — это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Исследователь финского Института внешней политики Юри Лавикайнен в комментарии Yle заявил, что «в нормальных условиях Россия не стала бы заниматься односторонним пересмотром территориальных границ, о которых мы узнаем с веб-сайта их министерства обороны». «Даже если речь идет о мелочи, Россия пытается создать проблемы. Она пытается вызвать у западных стран ощущение, что текущая международная политическая ситуация неприемлема, и поэтому с Россией следует вести переговоры на выгодных ей условиях», — сказал он.

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