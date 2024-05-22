Минобороны удалило проект постановления об уточнении российской границы в Балтийском море

На портале проектов нормативных правовых актов стал недоступен разработанный Минобороны РФ проект постановления правительства, в котором предлагалось обновить перечень точек, от которых отмеряется ширина территориальных вод у материкового побережья и островов России в Балтийском море.

Теперь на странице проекта говорится, что он удален. На это обратил внимание журналист «Радио Свобода» Марк Крутов.

С чем связана причина удаления документа, неизвестно.

Минобороны РФ предлагало изменить координаты точек, от которых отмеряется ширина территориальных вод и зависит линия государственной границы в Балтийском море.

В МИД Литвы назвали предложение российского ведомства «преднамеренной, целенаправленной провокацией с целью запугать соседние страны и их общества». Глава МИД Финляндии Элина Валтонен напомнила, что изменение морских границ регулируется Конвенцией ООН по морскому праву, участницей которой является Россия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что политической подоплеки в инициативе Минобороны РФ по Балтике нет. При этом он отметил усилением напряженности в балтийском регионе, что «требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности».