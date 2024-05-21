Россияне с допуском к гостайне, в том числе адвокаты, должны будут за месяц уведомлять ФСБ о планах выехать за границу

Президент РФ Владимир Путин утвердил положение «о порядке предварительного уведомления» Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки «отдельными категориями лиц о выезде из России».

Документ обязывает россиян, допущенных к гостайне, а также «осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях», уведомлять ФСБ и СВР о намерении выехать за границу минимум за 30 календарных дней до отъезда. В случае, если уехать за границу нужно срочно, уведомление разрешено отправлять немедленно.

«Предварительное уведомление» для поездок за границу требуется для занимающих должности, включенные в список дающих доступ к гостайне, а также на сенаторов, депутатов Госдумы или региональных заксобраний, глав муниципалитетов, судей и адвокатов, обладающих совершенно секретными сведениями.

Уведомляя ФСБ и СВР о планах покинуть Россию, люди с доступом к гостайне должны указать наименование должности, ФИО, дату рождения, цель выезда, список посещаемых государств и сроки поездки, вид транспорта, адрес места пребывания за рубежом.

Положение «о порядке предварительного уведомления» последовало за законом о выезде за границу людей, имеющих доступ к гостайне, принятом в 2023 году. Одним из авторов законопроекта был глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев, который утверждал, что более 16 тысяч россиян с допуском к гостайне владеют имуществом за границей или имеют там близких родственников, а «количество акций со стороны иностранных спецслужб в отношении секретоносителей», по его словам, «выросло практически в два раза».