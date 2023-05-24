Госдума приняла в первом чтении законопроект о выезде за границу людей с доступом к гостайне. Выезд запретят адвокатам, которые работают по таким делам

Госдума приняла в первом чтении законопроект о выезде за границу людей, имеющих доступ к гостайне.

В документе, вносящем поправки в законы «О государственной тайне» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», в частности, прописывается запрет на доступ к гостайне тем, у кого есть счета или недвижимость за рубежом, а также их близким родственникам.

Также законопроект предусматривает, что адвокатам, работающим по делам с гостайной, запретят выезжать из страны.

При этом в законах хотят прописать, что люди, имеющие доступ к гостайне, для которых в обычном порядке закрыт выезд за рубеж, все-таки смогут временно покидать страну по гуманитарным причинам — в связи со смертью близких родственников или необходимостью экстренного лечения.

Кроме того, обращает внимание «Медиазона», поправки предполагают, что военнослужащим не нужно будет давать добровольное согласие на оформление доступа к гостайне. В пояснительной записке говорится, что многие граждане, поступающие на военную службу, отказываются оформлять такой допуск, так как не хотят, чтобы в будущем у них возникали проблемы с выездом за рубеж.

Один из авторов законопроекта — глава комитета по безопасности Василий Пискарев — заявил, что более 16 тысяч россиян с допуском к гостайне владеют имуществом за границей или имеют там близких родственников. По словам Пискарева, «количество акций со стороны иностранных спецслужб в отношении секретоносителей в последнее время выросло практически в два раза».

23 мая Госдума одобрила в заключительном чтении поправки, обязывающие призванных на военную службу или на альтернативную гражданскую службу сдавать загранпаспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ.

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