«Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно». В Нижнем Новгороде представили новую «Волгу». Мишустин раскритиковал ее за китайский руль

В Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» впервые представили новую линейку автомобилей «Волга», сообщает РИА Новости.

Машины выпустят в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D.

Как отмечает агентство, выпуск автомобилей начнется в 2024 году, а с 2025 года — в режиме полного цикла на площадке нижегородского автомобильного кластера.

Стенд бренда посетил премьер-министр Михаил Мишустин. Премьер раскритиковал недостаточный уровень локализации производства новой «Волги», пишет РБК.

«У вас где сделан руль? Китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — сказал Мишустин после того, как посидел в машине. При этом он отметил, что автомобиль «выглядит современно».

С началом войны в Украине многие международные автокомпании остановили производство в России и прекратили импорт в страну. После этого российские власти анонсировали планы по возрождению автомобильных брендов «Москвич», «Волга» и «Победа». Вскоре завод «Москвич» перезапустил серийное производство легковых автомобилей.

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