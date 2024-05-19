Вертолет с президентом Ирана на борту совершил «жесткую посадку» недалеко от границы с Азербайджаном

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, совершил «жесткую посадку» недалеко от города Джульфа на границе с Азербайджаном, сообщает Associated Press со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Спасатели пытаются добраться до места инцидента, отмечает AP. Операцию осложняют погодные условия — дождь и сильный ветер.

Вместе с президентом Ирана в вертолете также находился глава МИД страны Хоссейн Амир Абдоллахиян. Как пишет иранское агентство Tasnim, всего в колонне было три вертолета, два из них благополучно прибыли к месту назначения.

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Раиси прибыл в Азербайджан утром 19 мая, где встретился с президентом Ильхамом Алиевым. Главы государств участвовали в открытии плотины на реке Арас.