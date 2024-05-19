Вертолет с президентом Ирана на борту совершил «жесткую посадку» около границы с Азербайджаном. Информации о состоянии Ибрагима Раиси нет

Президент Ирана Ибрагим Раиси Vahid Salemi / AP / Scanpix / LETA

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, совершил «жесткую посадку», сообщает государственное иранское агентство Tasnim. Associated Press со ссылкой на гостелевидение Ирана передает, что вертолет потерпел крушение недалеко от Джульфы — иранского города на границе с Азербайджаном и в 600 километрах от Тегерана. Однако точных данных о месте происшествия нет.

На борту вертолета помимо Раиси находились еще несколько чиновников, в том числе глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем.

Агентство IRNA со ссылкой на жителей окрестных сел сообщает, что вертолет потерпел крушение в лесном массиве в районе села Узи. В этот район направлено более 20 спасательных бригад. На сайте агентства утверждается, что спасатели уже прибыли к месту происшествия, но подтверждения этой информации нет.

«Президент и еще несколько человек возвращались [из Азербайджана] на нескольких вертолетах. Один из вертолетов был вынужден совершить жесткую посадку из-за плохой погоды и тумана. Различные спасательные команды уже направляются в этот регион, но из-за плохой погоды и тумана им может потребоваться время, чтобы добраться до вертолета», — заявил в эфире государственного телевидения министр внутренних дел Ахмад Вахиди.

Госагентство Tasnim утверждало, что кто-то из сопровождающих президента смог связаться со спасателями. Из-за этого агентство предположило, что обошлось без жертв. В свою очередь агентство Mehr сообщило, что президент Ирана в порядке и едет на автомобиле в город Тебриз. Вскоре это сообщение было удалено.

Иранское агентство Fars призвало граждан молиться за здоровье президента Раиси, передает BBC News. «Мы все еще надеемся, но информация, поступающая с места крушения, вызывает большое беспокойство», — сказал иранский чиновник агентству Reuters.

Всего в президентском кортеже было три вертолета. По данным Tasnim, в двух других вертолетах находились министр энергетики и глава министерства дорог и городского развития, они благополучно добрались до места назначения.

Утром 19 мая Ибрагим Раиси встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран открыли плотину на ирано-азербайджанской границе.

63-летний Раиси, ранее возглавлявший судебную систему страны, стал президентом Ирана в июне 2021 года. Еще в возрасте 21 года Раиси стал прокурором сразу двух крупных городов, а в 25 — заместителем прокурора Тегерана. Через три года он, как как утверждается, оказался среди четырех судей, которые заседали в так называемой смертоносной комиссии. Они выполняли распоряжения лидера исламской революции аятоллы Хомейни по убийству нескольких тысяч противников режима. В 2019 году США наложили на Раиси персональные санкции за нарушения прав человека.

Кто такой Ибрагим Раиси

Новый президент Ирана — религиозный консерватор под санкциями США. Его обвиняют в казнях тысяч противников режима в 1988 году

Кто такой Ибрагим Раиси

Новый президент Ирана — религиозный консерватор под санкциями США. Его обвиняют в казнях тысяч противников режима в 1988 году