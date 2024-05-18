В Словакии арестовали подозреваемого по делу о покушении на премьер-министра страны Роберта Фицо

Суд в Словакии арестовал 71-летнего писателя Юрая Цинтула, подозреваемого по делу о покушении на премьер-министра страны Роберта Фицо, сообщает медиакомпания RTVS.

По информации RTVS, Цинтула признал вину. Ранее глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток сообщил, что писатель объяснил свой поступок политическими мотивами — он был не согласен с проводимой правительством политикой.

По предъявленному обвинению Цинтуле грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

RTVS также уточняет, что Фицо по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии, его состояние стабилизировалось.

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