В Казахстане задержали россиянина, который дезертировал из армии, чтобы не участвовать в войне
Российские военные следователи задержали в Казахстане бывшего военнослужащего ВС РФ Камиля Касимова, дезертировавшего из армии. Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на брата Касимова и правозащитников.
По данным издания, Касимов был задержан прямо на своем рабочем месте в Астане. Затем его увезли на территорию российской воинской части в Приозерске.
Силовики сообщили Касимову, что в России ему предъявлены обвинения по статье о дезертирстве. Касимов, который ранее был контрактником в российских войсках, в июне 2023 года бежал в Казахстан, чтобы не участвовать в войне с Украиной.
«Важные истории» отмечают, что законодательство Казахстана не предусматривает экстрадиции за воинские преступления. При этом родные Касимова и правозащитники опасаются, что его могут вывезти в Россию незаконно или заставить согласиться на выезд под давлением.
Это первый известный случай задержания в Казахстане дезертировавшего из армии российского военнослужащего.
Как минимум два случая незаконного похищения дезертировавших военных были зафиксированы в Армении. Первого из задержанных, Дмитрия Сетракова, в итоге доставили в Россию. Второй, Анатолий Щетинин, до сих пор находится на российской военной базе в армянском Гюмри.