В Казахстане задержали россиянина, который дезертировал из армии, чтобы не участвовать в войне

Российские военные следователи задержали в Казахстане бывшего военнослужащего ВС РФ Камиля Касимова, дезертировавшего из армии. Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на брата Касимова и правозащитников.

По данным издания, Касимов был задержан прямо на своем рабочем месте в Астане. Затем его увезли на территорию российской воинской части в Приозерске.

Силовики сообщили Касимову, что в России ему предъявлены обвинения по статье о дезертирстве. Касимов, который ранее был контрактником в российских войсках, в июне 2023 года бежал в Казахстан, чтобы не участвовать в войне с Украиной.

«Важные истории» отмечают, что законодательство Казахстана не предусматривает экстрадиции за воинские преступления. При этом родные Касимова и правозащитники опасаются, что его могут вывезти в Россию незаконно или заставить согласиться на выезд под давлением.

Это первый известный случай задержания в Казахстане дезертировавшего из армии российского военнослужащего.

Как минимум два случая незаконного похищения дезертировавших военных были зафиксированы в Армении. Первого из задержанных, Дмитрия Сетракова, в итоге доставили в Россию. Второй, Анатолий Щетинин, до сих пор находится на российской военной базе в армянском Гюмри.

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