В Польше задержали трех местных жителей по подозрению в убийстве украинца, работавшего на ферме. Его тело нашли в сгоревшем здании

Сотрудники правоохранительных органов Польши задержали трех местных жителей по подозрению в убийстве 48-летнего гражданина Украины, работавшего на ферме в селе Рокицины, сообщают издание Wiadomosci и агентство «Укринформ».

По данным Wiadomosci, тело убитого 12 мая обнаружили пожарные, которые прибыли на ферму из-за возгорания хозяйственного здания.

По подозрению в убийстве были задержаны владелец фермы, его жена и еще один работник, сообщил окружной прокурор Патрик Вегнер. Мужчин обвинили в убийстве с особой жестокостью, а женщину — в неоказании помощи и сокрытии следов преступления. Следствие полагает, что задержанные сами устроили пожар.

Прокурор также отметил, что один из подозреваемых признался в содеянном, однако следствие продолжает выяснять мотив преступления. Версия, которую изложил задержанный, Вегнер назвал «иррациональной и оторванной от реальности». При этом прокурор подчеркнул, что убийство, скорее всего, не было связано с национальностью жертвы. По его мнению, на агрессивные действия задержанных повлияло распитие ими спиртных напитков.

Венгер добавил, что прокуратура в сотрудничестве с пограничной службой и украинским консульством продолжает собирать информацию о погибшем: когда он приехал в Польшу и где до этого находился. По предварительным данным, украинец проработал на ферме как минимум несколько месяцев, однако трудового договора у него не было.

С начала 2024 года СМИ сообщали о нескольких случаях гибели граждан Украины в европейских странах. Так, в Будапеште в начале мая в результате ножевого ранения погиб 48-летний украинец. В конце апреля в немецком городе Мурнау убили двух граждан Украины. По подозрению в убийстве был задержан россиянин. В феврале в немецком Оберхаузене в результате нападения местных подростков погибли два украинских баскетболиста — 17-летний Владимир Ермаков и 18-летний Артем Козаченко.