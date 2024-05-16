МИД РФ решил выслать британского атташе по вопросам обороны в ответ на высылку российского военного атташе

МИД России объявил персоной нон грата атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла. Об этом сообщается на сайте министерства.

В течение недели он должен покинуть территорию России.

Как пояснили в МИД, британский дипломат будет выслан из страны в ответ решение властей Великобритании, которые 8 мая сообщили о планах выслать военного атташе России. 16 мая в российский МИД вызвали представителя посольства Великобритании, «которому заявлен решительный протест» в связи высылкой российского атташе.

«Подчеркнули, что расцениваем данный шаг как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, наносящее непоправимый ущерб двусторонним отношениям», — заявили в МИД РФ.

8 мая Лондон объявил о высылке из страны российского военного атташе. Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал атташе «необъявленным офицером военной разведки», который вел «злонамеренную деятельность». Клеверли добавил, что в ответ на меры Великобритании ожидает, что со стороны правительства России будут звучать «обвинения в русофобии, теории заговора и истерия», но британское правительство «не будет одурачено».

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