Генпрокуратура объявила SOTA media «нежелательной» в России. О какой организации речь, неясно

Генпрокуратура РФ объявила деятельность SOTA media «нежелательной» на территории России. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.

О какой организации идет речь, неясно. В частности, «нежелательным» могли объявить издание SotaVision или телеграм-канал Sota (ранее это был один проект, но весной 2022 года редакции разделились).

В пресс-релизе Генпрокуратуры говорится, что публикуемые SOTA media материалы «представляют собой не что иное, как откровенные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе».

В ведомстве также утверждают, что деятельность SOTA media, «поощряемая так называемыми западными вдохновителями, имеет цель подорвать духовно-нравственные основы российского общества». На сайте организации, добавили в прокуратуре, регулярно публиковались материалы, «дискредитирующие» российскую армию и действия органов власти РФ, в связи с чем был ресурс заблокирован Роскомнадзором.

Помимо этого, в заявлении говорится, что SOTA media действует по заданию ранее объявленных нежелательными издания The Insider и телеканала «Дождь», а также «активно взаимодействует» с «ОВД-Инфо».

Редакция телеграм-канала Sota опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что не имеет отношения к «Дождю», The Insider и «неизвестным „западным кураторам“». «Мы, безусловно, выступаем противниками войны и путинского режима и придерживаемся в работе объективных журналистских стандартов. Эта работа будет продолжена», — пишет Sota.

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко также сообщил, что заявление Генпрокуратуры о том, что SOTA media действует по заданию телеканала, не соответствует действительности.

При этом в SotaVision утверждают, что «нежелательной» в России объявили проект SOTA media, зарегистрированный в Литве, который не имеет отношения ни к изданию, ни к телеграм-каналу. Тем не менее редакция Sota призвала своих читателей удалить из переписок репосты и ссылки на свои материалы.