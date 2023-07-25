Телеканал «Дождь» объявили «нежелательным» в России

Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» в России деятельность филиалов телеканала «Дождь» в Латвии и Нидерландах — SIA TV Rain и TVR Studios B.V., сообщает ведомство.

В прокуратуре заявили, что обе организации создала «иностранная журналистка Наталья Синдеева», которая объявлена в России «иностранным агентом», после того, как в России закрыли доступ к эфиру «Дождя», сайту и соцсетям телеканала «за систематические нарушения законов о СМИ и об информации».

В сообщении прокуратуры отмечается, что в редакциях «Дождя» в Латвии и Нидерландах работают журналисты, объявленные «иноагентами», а их финансирует нидерландский фонд Stichting 2 Oktober, тоже объявленный «иноагентом».

«SIA ТV Rain и TVR Studios B.V. распространяют материалы экстремистских организаций („ФБК“, „штабы Навального“), террористических организаций („Хизб ут-Тахрир“), иностранных агентов („Медуза“, „Радио Свобода“)», — сказано в сообщении ведомства.

В прокуратуре считают, что обе компании «Дождя» дискредитируют органы власти РФ, распространяют «фейки» о «специальной военной операции» (как власти РФ называют вторжение в Украину), а также поддерживают людей и организации, объявленные «иностранными агентами», и распространяют материалы «нежелательных» организаций.

Обновление. Телеканал «Дождь» объявил, что после решения Генпрокуратуры РФ перестал принимать донаты из России, отменил уже существующие подписки от россиян и призвал жителей России не делиться ссылками на материалы «Дождя», поскольку «это теперь небезопасно». «Дождь» намерен в ближайшее время определить дальнейшие шаги, в том числе в юридическом поле.