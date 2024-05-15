Путин прибыл с визитом в Китай

Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай, сообщает «Интерфакс».

Это первый зарубежный визит Путина после переизбрания на пост президента России. В ходе визита, который пройдет 16-17 мая, Путин посетит два города — Пекин и Харбин.

В Пекине 16 мая пройдут переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и широком составе, а также «тет-а-тет» за чаем и в формате «1+4», говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве. «Важнее всего в Китае попить чай один на один особенно», — отмечал Ушаков.

Президента в Китае сопровождает внушительная делегация, в которую вошли многие чиновники обновленного правительства России и бизнесмены.

В начале первых трех президентских сроков Путин ездил в соседние страны — в 2000 году в Беларусь, в 2004 году в Украину и в 2012 году вновь в Беларусь. Первым государственным визитом в начале четвертого президентского срока Путина в 2018 году стала поездка в Австрию.

Читайте также

На фоне войны Россия еще больше сблизилась с Китаем. Путин и Си Цзиньпин теперь собираются вместе «бороться против коллективного Запада»? Китаист Темур Умаров объясняет, почему отношения двух стран куда сложнее, чем кажутся

Читайте также

На фоне войны Россия еще больше сблизилась с Китаем. Путин и Си Цзиньпин теперь собираются вместе «бороться против коллективного Запада»? Китаист Темур Умаров объясняет, почему отношения двух стран куда сложнее, чем кажутся