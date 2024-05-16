Путин встретился с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин, посещающий Китай с официальным визитом, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китай — первая зарубежная страна, в которую Путин совершает визит после вступления в очередной раз в должность президента. До начала поездки помощник Путин Юрий Ушаков подчеркивал, что выбор Китая для первого официального визита стал ответным шагом на дружеский жест Си Цзиньпина, который годом ранее посетил РФ после своего переизбрания.

«У нас сложилась хорошая, добрая традиция осуществления первых зарубежных визитов друг к другу, и это является наглядным подтверждением того значения, которое придается и у нас, и у вас, в Москве и в Пекине, курсу на последовательное развитие двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — заявил Путин в ходе встречи с Си Цзиньпином.

Председатель КНР в свою очередь напомнил, что встречался с Путиным не меньше 40 раз. «Такие плотные связи позволяют нам намечать стратегические направления для сохранения устойчивой и стремительной динамики роста российско-китайских отношений, которые давались совсем нелегко и поэтому заслуживают самого бережного отношения», — сказал он (здесь и далее цитаты лидера КНР даны по ТАСС).

Китайско-российские отношения, отметил он, «являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой».

Во встрече президента РФ и председателя КНР принимали участие и другие высокопоставленные представители обеих стран. Так, в российскую делегацию, в числе прочих, входили бывший министр обороны, а теперь секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, и новый глава военного ведомства Андрей Белоусов.

Программа визита Путина в Пекин предполагает проведение ряда переговоров в разных форматах. В частности, запланирована встреча президента РФ и председателя КНР «тет-а-тет» за чаем.

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