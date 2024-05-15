Эстония приняла закон, позволяющий передавать Украине подсанкционные российские активы

Парламент Эстонии принял закон, который позволяет передать Украине в качестве возмещения ущерба активы российских лиц, замороженные на основании международных санкций. Об этом пишет Delfi.

Конфискации и передаче Украине может быть подвергнуто имущество людей и предприятий, «способствовавших противоправной деятельности России». Для принятия решения о конфискации необходимо наличие доказанного ущерба, который требует компенсации в соответствии с международным правом. Связь между владельцем имущества и противоправным деянием тоже должна быть доказана.

Также пострадавшее государство должно выдвинуть агрессору формальное требование — а тот не должен его удовлетворить в разумные сроки. Только после этого при обращении пострадавшего государства в Эстонию может быть запущен механизм конфискации.

Решение о передаче имущества будет приниматься министерством иностранных дел, без решения суда. При этом владелец имущества будет иметь право оспорить конфискацию в судебном порядке.

На Западе с 2022 года обсуждалась возможность конфискации замороженных активов Банка России, хранящихся в депозитариях Европы и США. К весне 2024 года эта идея фактически сошла на нет, так как для ее реализации не удалось найти юридических оснований. Вместо этого страны G7 договорились передавать Украине прибыль от реинвестирования этих замороженных активов.

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