Путин утвердил новый состав правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства и директоров служб, сообщается на сайте Кремля.

В частности, Путин утвердил министров силового блока и главу МИД. Министром обороны стал Андрей Белоусов, посты глав МВД и МЧС сохранили Владимир Колокольцев и Александр Куренков соответственно. В то же время Сергей Лавров вновь утвержден на должность главы МИД, а Константин Чуйченко остался главой Минюста.

Впервые министерские портфели получили Антон Алиханов (министр промышленности и торговли), Михаил Дегтярев (министр спорта), Оксана Лут (министр сельского хозяйства), Роман Старовойт (министр транспорта) и Сергей Цивилев (министр энергетики).

Новыми вице-премьерами стали бывший министр сельского хозяйства, сын Николая Патрушева Дмитрий Патрушев, а также бывший министр транспорта Виталий Савельев.

Кроме того, Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Помощниками главы государства впервые стали бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев и бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Путин сегодня встретится с новым кабинетом министров, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (которого так же переназначили на этот пост).

Госдума 14 мая утвердила кандидатуры министров нового правительства России, а 13 мая — кандидатуры десятерых вице-премьеров правительства. В свою очередь, Совет Федерации утвердил кандидатуры министров обороны, юстиции, иностранных и внутренних дел.

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