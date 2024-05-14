Госдума утвердила кандидатуры министров нового правительства России
Государственная Дума РФ на пленарном заседании 14 мая утвердила кандидатуры министров нового правительства Михаила Мишустина.
Вот утвержденный список новых министров:
- Антон Силуанов — министр финансов.
- Антон Алиханов — министр промышленности и торговли.
- Александр Козлов — министр природных ресурсов.
- Михаил Дегтярев — министр спорта.
- Максут Шадаев — министр цифрового развития.
- Роман Старовойт — министр транспорта.
- Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.
- Сергей Цивилев — министр энергетики.
- Валерий Фальков — министр науки и высшего образования.
- Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ.
- Максим Решетников — министр экономического развития.
- Михаил Мурашко — министр здраовохранения.
- Ольга Любимова — министр культуры.
- Оксана Лут — министр сельского хозяйства.
- Антон Котяков — министр труда и соцзащиты.
Из 15 министров десять занимали свои посты и в предыдущем правительстве Михаила Мишустина. Впервые портфели получили Алиханов, Дегтярев, Лут, Старовойт и Цивилев.
Накануне Госдума утвердила десятерых вице-премьеров правительства. Восемь из них сохранили свои посты, двумя новыми стали Дмитрий Патрушев (бывший министр сельского хозяйства, сын Николая Патрушева) и Виталий Савельев (бывший министр транспорта).
Кандидатуры министров обороны, юстиции, иностранных и внутренних дел после изменений в Конституцию, внесенных в 2020 году, должен будет утвердить Совет Федерации, а не Госдума.