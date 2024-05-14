Госдума утвердила кандидатуры министров нового правительства России

Государственная Дума РФ на пленарном заседании 14 мая утвердила кандидатуры министров нового правительства Михаила Мишустина.

Вот утвержденный список новых министров:

Антон Силуанов — министр финансов.

Антон Алиханов — министр промышленности и торговли.

Александр Козлов — министр природных ресурсов.

Михаил Дегтярев — министр спорта.

Максут Шадаев — министр цифрового развития.

Роман Старовойт — министр транспорта.

Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Сергей Цивилев — министр энергетики.

Валерий Фальков — министр науки и высшего образования.

Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ.

Максим Решетников — министр экономического развития.

Михаил Мурашко — министр здраовохранения.

Ольга Любимова — министр культуры.

Оксана Лут — министр сельского хозяйства.

Антон Котяков — министр труда и соцзащиты.

Из 15 министров десять занимали свои посты и в предыдущем правительстве Михаила Мишустина. Впервые портфели получили Алиханов, Дегтярев, Лут, Старовойт и Цивилев.

Накануне Госдума утвердила десятерых вице-премьеров правительства. Восемь из них сохранили свои посты, двумя новыми стали Дмитрий Патрушев (бывший министр сельского хозяйства, сын Николая Патрушева) и Виталий Савельев (бывший министр транспорта).

Кандидатуры министров обороны, юстиции, иностранных и внутренних дел после изменений в Конституцию, внесенных в 2020 году, должен будет утвердить Совет Федерации, а не Госдума.

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