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Госдума утвердила кандидатуры министров нового правительства России

Источник: ТАСС

Государственная Дума РФ на пленарном заседании 14 мая утвердила кандидатуры министров нового правительства Михаила Мишустина.

Вот утвержденный список новых министров:

  • Антон Силуанов — министр финансов.
  • Антон Алиханов — министр промышленности и торговли.
  • Александр Козлов — министр природных ресурсов.
  • Михаил Дегтярев — министр спорта.
  • Максут Шадаев — министр цифрового развития.
  • Роман Старовойт — министр транспорта.
  • Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.
  • Сергей Цивилев — министр энергетики.
  • Валерий Фальков — министр науки и высшего образования.
  • Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ.
  • Максим Решетников — министр экономического развития.
  • Михаил Мурашко — министр здраовохранения.
  • Ольга Любимова — министр культуры.
  • Оксана Лут — министр сельского хозяйства.
  • Антон Котяков — министр труда и соцзащиты.

Из 15 министров десять занимали свои посты и в предыдущем правительстве Михаила Мишустина. Впервые портфели получили Алиханов, Дегтярев, Лут, Старовойт и Цивилев.

Накануне Госдума утвердила десятерых вице-премьеров правительства. Восемь из них сохранили свои посты, двумя новыми стали Дмитрий Патрушев (бывший министр сельского хозяйства, сын Николая Патрушева) и Виталий Савельев (бывший министр транспорта).

Кандидатуры министров обороны, юстиции, иностранных и внутренних дел после изменений в Конституцию, внесенных в 2020 году, должен будет утвердить Совет Федерации, а не Госдума.

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Еще о перестановках в высших органах власти РФ

Патрушева называли самым влиятельным силовиком России, а теперь он — помощник Путина по «кораблестроению». Похожую должность получил Дюмин, хотя ему прочили пост министра обороны. Что все это значит?

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