В Москве задержали отца сотрудника «Мемориала» и увезли его в Тверь на «оперативно-розыскные мероприятия»

К отцу сотрудника «Мемориала» Константина Коноплянко Сергею Коноплянко утром 12 мая в квартиру в Москве пришли с обыском, а затем увезли его в Тверь, сообщили в правозащитной организации.

«Мемориал» предполагает, что пришедшие были сотрудниками ФСБ, но одеты они были в гражданское, а их лица были закрыты балаклавами. Силовики показали консьержу фото Сергея Коноплянко и, спросив, дома ли он, прошли в квартиру.

Приехавшему адвокату силовики сообщили, что проводят следственные действия, но внутрь его не пустили. Родственники связаться с Сергеем Коноплянко также не смогли. Причина предполагаемого обыска неизвестна.

Около девяти вечера «Мемориал» сообщил, что Сергея Коноплянко везут в Тверь, чтобы провести там «оперативно-розыскные мероприятия». При этом, как отмечает организация, следственные действия не могут проводиться после 22:00.

Константин Коноплянко — историк-славист, участник исследовательских проектов «Мемориала». Он публиковал материалы в «Новой газете» и других независимых изданиях. Сейчас Коноплянко находится за границей.

В конце декабря 2021 года Мосгорсуд ликвидировал «Мемориал» по требованию Генпрокуратуры, у которой возникли претензии к отсутствию маркировки «иноагента» в некоторых материалах организации. В феврале 2022 года Верховный суд утвердил это решение. Осенью 2022 года «Мемориал» совместно с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и украинским «Центром гражданских свобод» получил Нобелевскую премию мира.

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О «Мемориале»

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