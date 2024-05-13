В Армении полиция задержала более 150 участников протестов против территориальных уступок Азербайджану

Сотрудники армянской полиции задержали 151 участника протестных акций, которые возобновились в Ереване утром 13 мая, сообщает агентство «Новости Армении» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В ведомстве уточнили, что задержанным вменяют административную статью о невыполнении законных требований полиции (статья 182 КоАП Армении).

Поводом для протестов послужило решение Еревана о передаче четырех приграничных сел Баку в рамках процесса делимитации границы. Участники протестов выступают против территориальных уступок, а также требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Одним из лидеров протестного движения стал глава Тавушской епархии архиепископ Баграт Галстанян. В начале мая он организовал шествие из приграничного села Киранц в Ереван, которое завершилось 9 мая многотысячным митингом на площади Республики.

Как пишет ТАСС, 13 мая участники протестов заблокировали несколько улиц в Ереване по призыву архиепископа Баграта. В ходе задержаний полицейские применили силу, причем не только к протестующим, но и в отношении журналистов. По данным агентства, из-за действий полиции пострадали сотрудник местного портала 24 News и оператор портала ABC Media.

МИД Армении 19 апреля объявил, что Ереван и Баку предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел между Тавушской областью и северо-западным Газахским районом Азербайджана. Против этого соглашения выступили жители приграничных районов Армении, в том числе села Киранц. В частности, они заблокировали участок межгосударственной трассы М6. В начале мая армянские правоохранительные органы перекрыли доступ к Киранцу и задержали более 30 участников протестов.

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