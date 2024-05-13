Мелинда Гейтс объявила об уходе из Фонда Билла и Мелинды Гейтс

Филантроп Мелинда Френч Гейтс объявила, что покидает благотворительный фонд Bill and Melinda Gates Foundation, который она основала вместе со своим бывшим мужем Биллом Гейтсом.

«После тщательного обдумывания и размышлений я решила отказаться от роли сопредседателя Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Мой последний день работы в фонде 7 июня», — сообщила Мелинда Гейтс в соцсети X (бывший твиттер) 13 мая.

По соглашению между бывшими супругами, Мелинда Гейтс после ухода из фонда получит 12,5 миллиарда долларов на благотворительные цели «в интересах женщин и семей».

«Сейчас критический момент для женщин и девочек в США и во всем мире — и те, кто борется за защиту и продвижение равенства, остро нуждаются в поддержке», — заявила Мелинда Гейтс.

Билл Гейтс, комментируя решение бывшей жены, поблагодарил Мелинду Френч за ее вклад в работу фонда. «Мне жаль, что Мелинда уходит, но я уверен, что она окажет огромное влияние на свою будущую благотворительную деятельность», — написал он в соцсети X. Билл Гейтс добавил, что «сохраняет полную приверженность работе фонда».

Билл Гейтс и Мелинда Френч поженились в 1994 году. У пары родилось трое детей. В 2021 году чета Гейтс объявила о разводе.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс — крупнейший частный фонд и один из самых влиятельных в мире.

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