Кинорежиссер Мохаммад Расулоф сбежал из Ирана в Европу. После того, как его приговорили к восьми годам тюрьмы и порке из-за творчества

Кинорежиссер заявил, что тайно покинул Иран и уехал в Европу. Его заявление, сделанное в неизвестном месте 12 мая, опубликовало издание IndieWire.

«Я прибыл в Европу несколько дней назад после долгого и сложного путешествия», — сообщил режиссер. По его словам, он уехал вскоре после того, как апелляционный суд подтвердил приговор, согласно которому он должен провести восемь лет в заключении.

«У меня было мало времени, чтобы принять решение. Мне пришлось выбирать между тюрьмой и отъездом из Ирана. С тяжелым сердцем я выбрал изгнание. В сентябре 2017 года Исламская Республика конфисковала мой паспорт. Поэтому мне пришлось тайно покинуть Иран», — заявил 52-летний Расулоф.

По его словам, некоторые актеры его последнего фильма, «Семя священного инжира», успели выехать из страны, но многие артисты остаются в Иране и спецслужбы оказывают на них давление. Как говорит режиссер, участников фильма допрашивают, против них возбуждают уголовные дела, им запрещают уезжать из страны.

«В офис кинооператора ворвались и забрали все оборудование. Звукорежиссеру фильма также запретили выехать в Канаду. Во время допросов участников съемочной группы спецслужбы просили оказать на меня давление, чтобы я снял фильм с Каннского фестиваля», — заявил Расулоф.

Он призвал мировое киносообщество обеспечить «эффективную поддержку» создателям таких фильмов и отметил, что его мысли со всеми, кто участвовал в создании «Семени священного инжира» и сейчас находится в опасности.

Исламский революционный суд, как стало известно 8 мая, приговорил иранского режиссера Мохаммада Расулофа к восьми годам тюремного заключения, порке, штрафу и конфискации имущества. Его адвокат Бабак Пакния заявил, что основанием для приговора стали публичные заявления Расулофа, а также созданные им художественные и документальные фильмы.

Власти Ирана усилили давление на Мохаммада Расулофа после того, как его последний фильм «Семя священного инжира» отобрали для участия в основной конкурсной программе Каннского фестиваля 2024 года. Фильм рассказывает о судье Революционного суда в Тегеране, рассматривающего дела по следам общенациональных протестов. Фильм Расулофа впервые попал в конкурсную программу Канн, до этого его киноленты показывали в программе «Особый взгляд».

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