В Иране приговорили к восьми годам заключения режиссера Мохаммада Расулофа. Его фильмы побеждали в Каннах и на Берлинале
Исламский революционный суд приговорил иранского режиссера, лауреата Каннского и Берлинского кинофестивалей Мохаммада Расулофа к восьми годам тюремного заключения, порке, штрафу и конфискации имущества, сообщил его адвокат Бабак Пакния.
По утверждению юриста, основанием для приговора послужили публичные заявления Расулофа, а также созданные им художественные и документальные фильмы, которые, по мнению суда, являются «примерами сговора с намерением совершить преступление против безопасности страны».
Как пишет The Guardian, иранские власти усилили давление на 52-летнего режиссера после того, как последний фильм Расулофа «Семя священного инжира» отобрали для участия в основной конкурсной программе Каннского фестиваля 2024 года. Сюжет картины держится в секрете. По некоторым данным, она рассказывает о судье Революционного суда в Тегеране, рассматривающем дела по следам общенациональных протестов. Вероятно, речь идет о последних крупных антиправительственных протестах 2022-2023 годов в Иране, вспыхнувших из-за смерти 22-летней Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за «неправильное» ношение хиджаба.
Власти Ирана требовали снять фильм с конкурса. По словам Пакнии, съемочную группу обвиняли в работе без получения необходимой лицензии, а актрис фильма — в съемках без хиджаба или неправильном его ношении. Всех ключевых участников съемок вызывали на допросы и впоследствии запретили выезд из страны, рассказывал адвокат.
Мохаммад Расулоф уже неоднократно подвергался уголовному преследованию в Иране за свое творчество, однако нынешний приговор стал самым суровым из всех вынесенных режиссеру.
В 2010 году его приговорили к шести годам лишения свободы по обвинениям в сговоре против национальной безопасности и распространении пропаганды против государства. Позднее срок снизили до одного года, но Расулофа так и не вызвали в тюрьму.
В 2017 году Расулоф стал победителем в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля с фильмом «Неподкупный». После возвращения с фестиваля власти Ирана забрали у режиссера паспорт и запретили вести съемки. В 2019-м и 2020-м ему дважды назначили по году тюрьмы по обвинениям в распространении пропаганды против государственной системы, а также на два года запрещали покидать Иран и вести съемки.
В феврале 2020 года Расулоф получил «Золотого медведя» — главный приз Берлинского кинофестиваля — за фильм «Зла не существует», посвященный смертной казни. Из-за запрета на работу в Иране режиссер снимал картину втайне, а из-за запрета на выезд из страны не смог получить награду лично.
В июле 2022 года режиссера отправили под арест, когда он публично осудил силовое подавление протестов в городе Абадан. В феврале 2023 года Расулофа освободили по состоянию здоровья, однако запретили выезд из страны на Каннский фестиваль, где он должен был стать членом жюри программы «Особый взгляд».