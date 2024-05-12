На месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде нашли тела шестерых погибших

Обновлено. Еще четверо погибших найдены под завалами дома в Белгороде, сообщили в МЧС. Таким образом, в результате обрушения подъезда десятиэтажного дома погибли шесть человек.

Спасатели обнаружили тела двух погибших под завалами многоэтажного жилого дома в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Есть информация о том, что под завалами, возможно, остаются люди. Спасатели делают все, чтобы спасти им жизни», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков заявлял, что в результате обрушения подъезда дома по улице Щорса пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Телеграм-каналы неофициально сообщали, что могли погибнуть от четырех до семи жителей обрушившегося дома.

Губернатор обвинил в произошедшем ВСУ. По его словам, подъезд дома обрушился с десятого по первый этаж в результате «прямого попадания снаряда». В Минобороны РФ утверждают, что дом был поврежден фрагментами одной из украинских ракет «Точка-У», сбитых средствами российской ПВО.

Спасательные работы на месте обрушения подъезда продолжаются. МЧС сообщает, что из-под завалов удалось извлечь мужчину, с которым спасатели несколько часов поддерживали связь. Таким образом, общее число пострадавших выросло до 20 человек.

Подробнее о произошедшем в Белгороде

В Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. Погибли пять человек, еще 20 ранены Минобороны РФ заявило, что в дом попал фрагмент сбитой ракеты «Точка-У»

Подробнее о произошедшем в Белгороде

В Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. Погибли пять человек, еще 20 ранены Минобороны РФ заявило, что в дом попал фрагмент сбитой ракеты «Точка-У»