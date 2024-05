Госдепартамент США предположил, что Израиль использует американское оружие способами, «несовместимыми с международным гуманитарным правом»

Израиль в ходе войны в секторе Газа мог использовать американское оружие способами, несовместимыми с международным гуманитарным правом, говорится в докладе Госдепартамента США, предоставленном конгрессу 10 мая.

В документе отмечается, что у Госдепа нет полной информации для проверки того, использовалось ли американское оружие, которое попадает под о национальной безопасности, в действиях, нарушающих международное гуманитарное право. Но учитывая «значительную зависимость» Израиля от оборонной продукции США, это «разумно предположить».

Армия обороны Израиля предприняла шаги по защите гражданского населения в секторе Газа, но ООН, гуманитарные организации и эксперты по международному гуманитарному праву считают эти усилия непоследовательными, неэффективными и неадекватными, говорится в докладе.

При этом, отмечает Госдеп, ХАМАС использует гражданскую инфраструктуру для военных целей, а гражданское население — в качестве живого щита, из-за чего бывает трудно сделать выводы о законности военных целей в секторе Газа.

В ответ на запрос США Израиль предоставил Госдепартаменту информацию, связанную с некоторыми инцидентами в секторе Газа, в ходе которых гражданскому населению мог быть нанесен ущерб, а также начал внутреннее расследование, говорится в докладе.

Документ не предписывает израильскому правительству предпринять какие-либо действия и не влечет за собой никаких изменений в политике. Но один из его авторов, бывший посол США в Турции Дэвид Саттерфилд, назвал отчет «первым в своем роде» и сказал «Би-би-си», что США продолжат держать действия Израиля «под контролем».

8 мая источники The New York Times и Associated Press сообщили, что Белый дом приостановил поставки авиабомб Израилю из-за опасений, что ЦАХАЛ использует их при наступлении в городе Рафах на юге сектора Газа. США неоднократно выступали против военной операции Израиля в Рафахе, требуя обеспечить возможности эвакуации укрывшимся там палестинским беженцам. В израильском правительстве настаивают на том, что эта операция необходима для полного уничтожения руководства ХАМАС.

7 мая Армия обороны Израиля установила контроль над двумя пропускными пунктами на въезде в Рафах и предупредила о предстоящем более крупном наступлении. Байден в ответ пригрозил остановить поставки оружия, которое «исторически использовалось» в Рафахе, если израильская армия войдет в город.

что происходит в рафахе

ЦАХАЛ призвал уезжать жителей Рафаха — города на юге сектора Газа, куда еще не вошла израильская армия ХАМАС предупредил, что наземная операция может привести к срыву сделки по освобождению заложников

