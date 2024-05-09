В Москве налоговая потребовала взыскать долг с Алексея Навального

Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Москве потребовала взыскать долг по налогам и сборам с политика Алексея Навального, погибшего в колонии. Соответствующий иск поступил в судебный участок № 257 района Марьино, обратила внимание «Медиазона» на карточку дела.

Иск налоговой поступил 8 мая, но мировой судья Данара Сангаджиева в тот же день отказалась принять его к производству. Причины этого решения, как и то, какие налоги и сборы требовала взыскать инспекция, пока неизвестны. Определение об отказе в принятии заявления еще не опубликовано.

«Как и в случае с налоговой, даже почти через три месяца после гибели Алексей Навальный числится в перечне „террористов и экстремистов“, который ведет Росфинмониторинг», — отмечает «Медиазона».

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Алексей Навальный умер в колонии в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля. В официальном заключении о смерти утверждалось, что политик умер по «естественным» причинам. Соратники Навального считают, что его убили.