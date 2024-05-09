Россия и Армения согласовали вывод российских пограничников из ряда армянских областей

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Москве согласовали прекращение деятельности российских пограничников в некоторых армянских регионах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Да, это действительно так. Осенью 2020 года по просьбе армянской стороны наши военные и пограничники были размещены в ряде армянских областей. Пашинян сказал, что сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет, поэтому президент Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован», — заявил Песков.

Он добавил, что российские пограничники останутся на границе Армении с Ираном и Турцией «по просьбе армянской стороны».

Ранее глава фракции «Гражданский договор» в парламенте Армении Айк Конджорян сообщил, что все российские пограничные и военные пункты в Тавушской, Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской, Араратской областях прекратят свою деятельность. Он также добавил, что на «высшем уровне» было утверждено решение о прекращении деятельности пограничников РФ в ереванском аэропорту Звартноц.

Отношения между Россией и Арменией, которые традиционно рассматривались как близкие и союзнические, значительно охладели в 2023 году. В Москве Армению критиковали за то, что она присоединилась к Международному уголовному суду, выдавшему ордер на арест Путина, а также за проведение совместных военных учений с США. В Ереване критиковали Россию за то, что она не оказала Армении должной поддержки в Нагорном Карабахе.

В феврале 2024 года власти Армении объявили о заморозке членства республики в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В марте секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что власти страны направили официальное письмо РФ о прекращении деятельности российских пограничников в ереванском аэропорту. В мае пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян сообщила, что Армения приостанавливает финансирование деятельности ОДКБ.