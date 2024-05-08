Жителей Улан-Удэ, где планируют построить «суперколонию» на три тысячи мест, не пустили на публичные слушания по строительству. Зал от них охранял ОМОН

Жителей района Энергетик в Улан-Удэ не пустили на публичные слушания, которые проводятся в связи с планами властей построить по соседству «суперколонию» на три тысячи заключенных. Об этом пишет издание «Люди Байкала».

На слушания пришли десятки местных жителей, которые не хотят строительства колонии. Однако за час до начала заседания зал заполнили бюджетники и силовики, после чего остальным пришедшим сказали, что там больше нет мест. У входа выставили заграждения и сотрудников ОМОН с оружием, завязалась потасовка, одного человека задержали.

В итоге на слушания пустили только двух активисток. Одна из них рассказала, что все в зале «сидели в офисной одежде, в георгиевских лентах, вопросы задавали подготовленные, хлопали друг другу яростно» и что «сразу было понятно, что люди, которых согнали с работы».

Как пишут «Люди Байкала», в итоге людям, которых не пустили в зал, тоже раздали бланки для голосования. Его результаты мэрия обещает посчитать в течение пяти рабочих дней.

Строительство новой колонии под Улан-Удэ — идея главы Бурятии Алексея Цыденова, которой он поделился с Владимиром Путиным на совещании в марте 2023 года. Предполагается, что комплекс вместит в себя две исправительные колонии и СИЗО в общей сложности на три тысячи заключенных. Для строительства планируется вырубить более 160 гектаров леса.

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