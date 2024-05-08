Игоря Коломойского обвинили в организации заказного убийства
Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому объявили о подозрении в организации заказного убийства. Об этом 8 мая сообщили полиция и офис генерального прокурора Украины.
Органы власти Украины не раскрыли имени подозреваемого. В сообщении МВД он назван «олигархом», в сообщении прокуратуры — «известным бизнесменом». При этом в публикациях властей есть фотографии подозреваемого, на которых, несмотря на ретушь лица, можно узнать Коломойского. Источник «Украинской правды» подтвердил, что это Коломойский.
По версии следствия, подозреваемый, «действуя по мотивам личной мести», в 2003 году заказал убийство директора одной из юридических компаний. В прокуратуре заявили, что бизнесмен заказал убийство адвоката из-за того, что тот отказался выполнить требование аннулировать и признать недействительным решение общего собрания акционеров неназванной компании.
Как рассказали в полиции, покушение на адвоката совершили в августе 2003 года в центре Феодосии. Четверо нападавших избили и ранили его ножом, но врачи спасли пострадавшего. Тогда правоохранительные органы задержали исполнителей заказного убийства, их приговорили к лишению свободы на сроки от шести до 12 лет. Сейчас полиция получила «неопровержимые доказательства, подтверждающие личность заказчика», заявили в МВД.
В сообщении полиции отмечается, что подозреваемый бизнесмен с сентября 2023 года находится под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Игорь Коломойский находится под арестом с сентября 2023 года. В Службе безопасности Украины говорили, что бизнесмена подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, с 2013 по 2020 Коломойский вывел за границу более полумиллиарда гривен (около 12,5 миллиона долларов) через подконтрольные банковские структуры. Вскоре после ареста Коломойскому предъявили еще два обвинения в «завладении» в целом 15 миллиардов гривен (377 миллионов долларов) принадлежащего ему «Приватбанка».