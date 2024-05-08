Игоря Коломойского обвинили в организации заказного убийства

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому в организации заказного убийства. Об этом 8 мая сообщили полиция и офис генерального прокурора Украины.

Органы власти Украины не раскрыли имени подозреваемого. В сообщении МВД он назван «олигархом», в сообщении прокуратуры — «известным бизнесменом». При этом в публикациях властей есть фотографии подозреваемого, на которых, несмотря на ретушь лица, можно узнать Коломойского. Источник «Украинской правды» подтвердил, что это Коломойский.

МВД Украины

По версии следствия, подозреваемый, «действуя по мотивам личной мести», в 2003 году заказал убийство директора одной из юридических компаний. В прокуратуре заявили, что бизнесмен заказал убийство адвоката из-за того, что тот отказался выполнить требование аннулировать и признать недействительным решение общего собрания акционеров неназванной компании.

Как рассказали в полиции, покушение на адвоката совершили в августе 2003 года в центре Феодосии. Четверо нападавших избили и ранили его ножом, но врачи спасли пострадавшего. Тогда правоохранительные органы задержали исполнителей заказного убийства, их приговорили к лишению свободы на сроки от шести до 12 лет. Сейчас полиция получила «неопровержимые доказательства, подтверждающие личность заказчика», заявили в МВД.

В сообщении полиции отмечается, что подозреваемый бизнесмен с сентября 2023 года находится под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Игорь Коломойский находится под арестом с сентября 2023 года. В Службе безопасности Украины говорили, что бизнесмена подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, с 2013 по 2020 Коломойский вывел за границу более полумиллиарда гривен (около 12,5 миллиона долларов) через подконтрольные банковские структуры. Вскоре после ареста Коломойскому предъявили еще два обвинения в «завладении» в целом 15 миллиардов гривен (377 миллионов долларов) принадлежащего ему «Приватбанка».

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