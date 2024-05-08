Помощник Кадырова опубликовал видео, на котором глава Чечни толкает внедорожник

В инстаграме помощника главы Чечни Умара Даудова появилось видео, на котором Рамзан Кадыров в Грозном толкает внедорожник Toyota Land Cruiser.

На кадрах видно, как благодаря усилиям Кадырова машина двигается с места. Видео подписано: «Собаки лают, караван идет».

«Новая газета Европа» 22 апреля выпустила большое расследование о состоянии здоровья Кадырова: по данным журналистов, еще в 2019 году ему поставили диагноз некроз поджелудочной железы, а после 2022 года его состояние начало серьезно ухудшаться.

В расследовании также утверждалось, что в 2023 году власти РФ запустили пиар-кампанию, чтобы показать, что с Кадыровым все в порядке. Через несколько часов после выхода материала глава Чечни в своем аккаунте во «ВКонтакте» опубликовал видео из спортзала, где он разминается и поднимает штангу.

Кадыров 7 мая присутствовал на инаугурации президента Владимира Путина. Пропагандистка Маргарита Симоньян в своем телеграме написала о главе Чечни: «Здоровье отменное. Проверила вручную — бицепс каменный».

Читайте также

«Новая газета Европа»: Рамзану Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» В Кремле якобы ищут замену главе Чечни. Кандидат — командир спецназа Апти Алаудинов

Читайте также

«Новая газета Европа»: Рамзану Кадырову поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» В Кремле якобы ищут замену главе Чечни. Кандидат — командир спецназа Апти Алаудинов