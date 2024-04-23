Кадыров после выхода расследования о его болезни выложил видео из спортзала

Глава Чечни Рамзан Кадыров после публикации расследования «Новой газеты Европа» о его болезни опубликовал два видео. На одном из них он проводит совещание, на другом — тренируется в спортзале.

На видео с совещания, опубликованном 22 апреля через несколько часов после выхода расследования, Кадыров сидит во главе стола с чиновниками и обсуждает участие Чеченской республики в войне в Украине. Издание «Агентство» обращало внимание, что Кадырова показывают крупным планом в общей сложности около 40 секунд, но камера ни разу не задерживается на лице главы Чечни надолго. Во время крупных планов Кадыров в основном сидит в одной позе.

Видео из спортзала появилось в аккаунте Кадырова во «ВКонтакте» поздно вечером этого же дня. «Насыщенный день завершился тренировками и позитивом. Физические нагрузки не только улучшают тело, но и настроение. Вечерние занятия — это отличный способ расслабиться и зарядиться энергией», — говорится в подписи к посту.

На видео длиной около полутора минут глава Чечни, одетый в спортивный костюм, разминается, несколько раз поднимает штангу лежа и делает упражнения на тренажерах. Вместе с ним тренируются еще несколько чеченцев. С одним из них Кадыров борется, укладывая его на землю. На каждом из тренажеров Кадырова показывают несколько секунд. Видео сопровождается песней, которая заканчивается словами: «Дай бог, родимый, вечность ты живи».

22 апреля «Новая газета Европа» опубликовала расследование о состоянии здоровья Кадырова. Журналисты утверждают, что в январе 2019 года главе Чечни поставили диагноз «некроз поджелудочной железы», а весной 2022-го его здоровье стало «стремительно ухудшаться» — из-за отказа почек и застоя жидкости в легких появилась одышка, Кадыров стал «с трудом говорить, медленно ходить, слишком тепло для чеченского климата одеваться». По данным «Новой газеты Европа», для снижения внимания к теме здоровья Кадырова российские власти решили запустить «пиар-кампанию», которая была призвана показать, что с главой Чечни все в порядке.

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