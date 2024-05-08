«Мы Франция, стоящая с Россией плечом к плечу». Газета «Коммерсант» опубликовала такой «рекламный материал» на первой полосе, не уточнив, кто заказал его размещение

Бумажная версия газеты «Коммерсант» за 8 мая вышла с рекламой на первой полосе, включающей в себя изображение Эйфелевой башни, купола православного собора и текстом на русском и французском языках:

Мы Франция, стоящая с Россией плечом к плечу. В этот знаменательный день мы мысленно с вами и хотим выразить свою благодарность и заверить в безграничной дружбе. По большому счету единственное, о чем мы сожалеем, — что не сказали вам об этом раньше.

Между русским и французским текстом размещено изображение георгиевской ленты.

Подписи сбоку гласят, что текст предоставлен рекламодателем, а сообщение — «частная инициатива». Никакая иная информация о том, кто разместил эту рекламу, не указана, пишет обратившая на рекламу внимание журналистка Зинаида Пронченко в своем телеграм-канале.

Пронченко обращает внимание на то, что посол Франции в России был одним из гостей на церемонии инаугурации Владимира Путина, состоявшейся 7 мая, и намекает на связь публикации с администрацией президента РФ.