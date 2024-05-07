The Moscow Times: за два года войны производитель самолетов Су-30 выкупил у зарубежных партнеров собственной продукции почти на 420 миллионов долларов

После начала полномасштабной войны в Украине российская авиастроительная компания «Яковлев» (до 2023 года — «Иркут»), выпускающая истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130, выкупила у своих зарубежных партнеров ранее поставленное им оборудование на почти 420 миллионов долларов, пишет издание The Moscow Times со ссылкой на данные таможни.

В 2022 году компания импортировала собственного оборудования на 322,3 миллиона долларов, в 2023 году — 95,1 миллиона долларов. В основном возвращались комплектующие, которые используются при производстве военной авиации, — радиолокационная аппаратура и программируемые контроллеры, пишут журналисты. При этом пик подобных закупок пришелся на 2021 год, когда компания потратила на эти цели 581 миллион долларов.

Как выяснило издание, свое оборудование за границей также выкупали производитель ракет «НПО Машиностроения» и производитель систем навигации «НПП Автоматизированные измерительные комплексы». С 2021 по 2023 год эти компании импортировали своей продукции из стран Азии и Африки на 25 миллионов долларов каждая.

Военный аналитик Давид Шарп, говоря о возможных причинах сделок «Яковлева», указал на сложность производства самолетов. «Боевых самолетов российский ВПК способен давать лишь десятки в год. Истребитель — это не снаряд, наклепать его просто так и сходу невозможно. Это долгосрочное строительство каждого самолета, это большие деньги, это разного рода узкие горлышки, где важные компоненты не могут быть произведены очень быстро», — пояснил Шарп.

По данным OSINT-проекта Oryx, с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 11 истребителей Су-30.

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