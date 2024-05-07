«С каждым его сроком становится только хуже». Юлия Навальная выпустила обращение в связи с инаугурацией Путина

Вдова лидера российской оппозиции Алексея Навального Юлия в день инаугурации Владимира Путина, который вступает в пятый президентский срок, выпустила видеообращение.

В ролике Навальная вспомнила, чем запомнились предыдущие президентские сроки Путина, а также обещания, которые он давал россиянам и не исполнил. В частности, четвертый срок Путина отмечен началом вторжения в Украину, которое привело не только к гибели множества людей, но и к изоляции России.

Навальная также напомнила, что за время правления Путина в стране появилось «несколько сотен» политических заключенных, которые находятся «в бесчеловечных условиях».

«Лично для меня шесть лет Путина — это годы, когда моего мужа Алексея Навального, честного и храброго человека, настоящего патриота, преследовали, травили химическим оружием, судили, три года пытали в тюрьме, а потом убили. И это тоже сделал Путин», — сказала вдова политика.

Его обещания не просто пусты, они лживы. Это длится уже 25 лет. Так будет и в этот раз. С каждым его сроком все становится только хуже. И страшно представить, что еще произойдет, пока Путин остается у власти. С ним у нашей страны не будет ни мира, ни развития, ни свободы.

В конце обращения она заявила, что нужно сделать так, чтобы Путину «не верил никто в мире». «Это сложно, но мы должны стараться, а это значит настойчиво и упрямо работать. Сейчас нашей страной управляет лжец, вор и убийца. Но это обязательно закончится. Не сдавайтесь! Правда обязательно победит», — закончила Навальная.

Новый срок Путина. Его пустые обещания Алексей Навальный

7 мая в Кремле проходит инаугурация Владимира Путина, который, по данным ЦИК России, набрал на президентских выборах 87,28% голосов. Путин вступает в должность президента России в пятый раз и останется у власти еще на шесть лет — до мая 2030 года.