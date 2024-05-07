РБК: власти рассматривают несколько кандидатур на пост министра спорта РФ

Министр спорта РФ Олег Матыцин может не войти в состав нового российского правительства, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, на пост министра спорта обсуждается несколько кандидатур. Кто именно, РБК не уточняет.

Кандидатуру на пост главы Минспорта внесут на рассмотрение 12 мая на заседании комитета Госдумы по спорту, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. В этот же день на рассмотрение парламента внесут кандидатуры других министров, заявил собеседник агентства.

В Минспорта РФ не комментировали сообщения о возможной отставке Матыцина.

Олег Матыцин возглавляет министерство спорта с января 2020 года. Ранее он возглавлял Международную федерацию студенческого спорта и был ректором Российского университета спорта.

Правительство РФ во главе с Михаилом Мишустиным сложило свои полномочия 7 мая после того, как Владимир Путин официально вступил в должность президента. Смены кабинета министров в таком случае требует 116-я статья Конституции РФ. Согласно Конституции, президент назначает главу правительства, его заместителей и федеральных министров после того, как их утвердит Госдума.

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