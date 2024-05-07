Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Текст указа опубликован на сайте Кремля вечером 7 мая.

В документе перечислены семь национальных целей развития, 84 показателя и задачи по нескольким направлениям, а также шесть поручений правительству РФ.

В список национальных целей, в частности, вошли «сохранение населения», «устойчивая и динамичная экономика», а также «технологическое лидерство».

«сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи»;

«реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»;

«комфортная и безопасная среда для жизни»;

«экологическое благополучие»;

«устойчивая и динамичная экономика»;

«технологическое лидерство»;

«цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».

В числе целевых показателей и задач есть, например, такие:

«обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году»;

«увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов»;

«вхождение к 2030 году РФ в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации».

«увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году»;

«повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом»;

«снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году»;

«обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тысяч рублей в месяц»;

«увеличение к 2030 году авиационной подвижности населения не менее чем на 50 процентов по сравнению с показателем 2023 года при обеспечении к 2030 году доли самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков не менее чем 50 процентов»;

«формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов»;

увеличение к 2030 году экспорта туристских услуг в три раза по сравнению с уровнем 2023 года.

Указ появился вскоре после того, как в Кремле прошла инаугурация Владимира Путина на пост президента. Документ вступил в силу в день его подписания.

«Майскими указами» в российской публицистике принято называть 11 указов, которые Владимир Путин подписал в мае 2012 года после вступления в должность президента в третий раз. Многие российские регионы не справились с поручениями, изложенными в указах, так, в 2018 году, по данным Росстата, с исполнением «майских указов» о повышении зарплат бюджетников справились лишь 16 регионов.

После вступления на пост президента в четвертый раз в 2018 году Владимир Путин издал новый указ о национальных целях развития РФ.

В указе 2024 года говорится о поручениях на «перспективу до 2036 года». После изменения Конституции РФ в 2020 году президентские сроки Владимира Путина обнулили — ему позволили избираться президентом до 2036 года.

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