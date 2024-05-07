«Коммерсант»: в Госдуме обсуждают создание спецсчетов для «иноагентов». На них будут перечислять выплаты со стримингов «до тех пор, пока автор не вернется в Россию»

В Госдуме обсуждают законопроект, который будет регулировать выплаты «иноагентам» от монетизации их контента, размещенного на стриминговых и цифровых платформах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации издания, на имя человека, объявленного российскими властями «иноагентом», предлагается открывать спецсчет, на который стриминговая платформа будет перечислять вознаграждение «до тех пор, пока автор не вернется в Россию».

Источник «Коммерсанта» в правительстве подтвердил, что такая инициатива обсуждается. По его мнению, она может стать «альтернативой полного исключения „иноагентской“ музыки и книг с цифровых платформ, компромиссом, который позволит избежать ухудшения пользовательского опыта». По словам другого собеседника издания, открывать счета на имя «иноагента» может Минюст, который участвует в обсуждении законопроекта.

Участники рынка утверждают, что в этой ситуации выплат могут лишиться соавторы и соправообладатели, которые не объявлены «иноагентами». Стриминговые сервисы не платят исполнителям и авторам напрямую, так как весь процесс получения контента и расчеты за него происходят через лейблы, дистрибуторов и паблишеров. Кроме того, стриминги платят сразу за весь каталог, а не за конкретных исполнителей, поясняет собеседник издания в отрасли.

В нынешнем виде инициатива депутатов «может привести к тому, что деньги за свою музыку не смогут получить не только соавторы „иноагентов“ по отдельным трекам, но и сотни артистов, которые просто оказались в том же каталоге лейбла».

В «Яндексе» («Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Букмейт»), «VK Музыке», «МТС Music», онлайн-кинотеатрах Premier и Start от комментариев отказались, в Okko и «Звуке» на запрос журналистов не ответили. В сервисе электронных книг «Литрес» заявили, что не комментируют непринятые законопроекты.

В апреле 2023 года в Госдуме создали рабочую группу, которая должна разработать предложения, как лишить дохода в России «иностранных агентов» и артистов, уехавших из страны. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой говорил, что задача рабочей группы — «найти справедливое решение в этой крайне тонкой и деликатной сфере».

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину из России уехали многие музыканты, артисты, писатели. Многих из них Минюст РФ объявил «иностранными агентами», в том числе музыкантов Бориса Гребенщикова, Земфиру, Noize MC, Леву Би-2 (Егор Бортник), писателей Дмитрия Быкова, Бориса Акунина, Дмитрия Глуховского и других. Депутаты Госдумы неоднократно предлагали лишить доходов деятелей культуры, которые уехали из России.

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