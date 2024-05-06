Владимир Кара-Мурза получил Пулитцеровскую премию за колонки для The Washington Post, написанные из колонии

Журналист и политик Владимир Кара-Мурза, отбывающий 25-летний срок в колонии особого режима, стал лауреатом Пулитцеровской премии. Его наградили за серию колонок, которые он написал для The Washington Post в заключении.

Кара-Мурзу отметили в номинации «Комментарий», сообщается на сайте премии.

В апреле 2023 года Владимира Кара-Мурзу приговорил к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о «государственной измене», об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и о распространении «фейков» про российскую армию. Кара-Мурза не признал вину.

Под арестом Кара-Мурза находился с апреля 2022 года. В марте 2023 года его адвокаты сообщили, что у политика была диагностирована полинейропатия нижних конечностей. Этот диагноз входит в список заболеваний, с которыми в России нельзя держать людей под стражей, однако суд это проигнорировал.

Кара-Мурза находится в колонии строгого режима № 6 в Омске. Как только политика доставили туда в сентябре 2023-го, администрация колонии сразу отправила его в штрафной изолятор.

Перевод одной из колонок Кара-Мурзы для The Washington Post

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Перевод одной из колонок Кара-Мурзы для The Washington Post

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