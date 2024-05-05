В Дрездене избили члена Социал-демократической партии Германии, (СДПГ) депутата Европарламента Маттиаса Экке. Как сообщает Der Spiegel, политика госпитализировали с переломом лицевых костей. Ему потребуется операция.

Четверо мужчин напали на 41-летнего Экке вечером 3 мая, когда он расклеивал предвыборные плакаты. Политик пытается переизбраться в Европарламент на выборах, которые пройдут в июне 2024 года. Экке называют ключевым кандидатом на европейских выборах от партии канцлера Германии Олафа Шольца — СДПГ. Впервые его избрали в Европарламент в 2022 году.

В тот же вечер, как сообщила полиция Дрездена, те же люди напали на 28-летнего сотрудника предвыборного штаба партии «Зеленых», также расклеивавшего плакаты. «Зеленые» сообщили, что две группы их предвыборного штаба подверглись нападениям.

Представитель полиции сообщил Spiegel, что нападавшие — мужчины в возрасте от 17 до 20 лет — были одеты в черное и, по словам очевидцев, принадлежали к «правому спектру». Их подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений. Расследование ведет служба государственной безопасности.

Политики в Германии и Европе осудили нападение на Экке. Шольц заявил, что подобные нападения «угрожают демократии». Ряд членов СДПГ связали с нападением правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии„и „других правых экстремистов“.

В нападении на Экке признался 17-летний подросток. Как сообщает Deutsche Welle, 5 мая юноша пришел в один из полицейских участков Дрездена в сопровождении матери и заявил, что именно он сбил политика с ног. Других деталей случившегося он не раскрыл.

Подростка не стали арестовывать, поскольку полиция посчитала, что он не сможет скрыться от следствия. Его собираются допросить сотрудники Центра по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Поиски трех остальных подозреваемых продолжаются.

В Германии участились нападения на политиков, отмечает Deutsche Welle. Только в Саксонии с начала года было зафиксировано 112 актов насилия, связанных с предстоящими осенью выборами в ФРГ, сообщал министр внутренних дел региона Армин Шустер. В свою очередь в Эссене 2 мая подверглись нападению два политика партии „Зеленые“.