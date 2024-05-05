В Дегтярске Свердловской области из-за снегопада нет воды, света и тепла. В городе ввели режим ЧС

В городе Свердловской области из-за снегопада, которой накрыл регион, ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр Вадим Пильников.

«На территории города введен режим „чрезвычайная ситуация“. На 6 мая приостановлен образовательный процесс в школьных и дошкольных образовательных учреждениях города», — заявил мэр.

Жители Дегтярска жалуются, что вторые сутки в городе нет воды и отопления, а в некоторых районах — еще и света. Пильников сообщил, что власти в круглосуточном режиме восстанавливают электро-, водо- и теплоснабжение. В городе продолжается расчистка улиц от снега и поваленных деревьев, для жителей организовали подвоз воды.

4 мая несколько городов Свердловской области остались без электричества из-за снегопада, который накрыл регион. Областная прокуратура сообщала, что без света остались 74 тысячи человек в 24 населенных пунктах, в том числе в городах Дегтярск, Ревда, Полевской. К утру 5 мая, заявили в Минэнерго России, без электроснабжения в Свердловской области оставалась 41 тысяча человек.

6 мая в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с и умеренные осадки в виде дождя с мокрым снегом, уведомили в региональном управлении МЧС.