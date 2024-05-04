В ночь на 4 мая Свердловскую область накрыл снегопад, из-за этого несколько городов региона остались без электричества.

В пресс-службе «Россети Урал» рассказали, что «ключевые повреждения связаны с обрывами проводов из-за массового падения обледеневших деревьев», так как снегопад сопровождается ледяным дождем. Восстановительные работы продолжаются в Ревдинском, Дегтярском, Сысертском, Нижнесергинском городских округах, а также пригородных населенных пунктах на западе от Екатеринбурга, пишет E1.ru.

По словам читателей издания, в городе Полевской нет электричества с двух часов ночи. Об отсутствии света также сообщают жители Первоуральска и Ревды.

На трассе Пермь-Екатеринбург (Пермский тракт) образовалась многокилометровая пробка, водители стоят в ней по несколько часов.

В Екатеринбурге отменена репетиция парада Победы, которая должна была пройти 4 мая, пишет E1.ru. Из-за снегопада также задерживаются пассажирские поезда, сообщает «Интерфакс». Максимальное время задержки составляет до пяти часов.